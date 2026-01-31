Haberler

Bodrum FK'da Burhan Eşer'in cezası belli oldu

Bodrum FK'da Burhan Eşer'in cezası belli oldu
Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Burhan Eşer, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilerek 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Kulübün Eşer ile devam edip etmeyeceği karara bağlanacak.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen teknik direktör Burhan Eşer'in aldığı ceza açıklandı. PFDK, teknik patron Burhan Eşer'e 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig haricindeki profesyonel liglerde son 5 yıl içerisinde görev yapan antrenörlere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında toplam 297 kişi disiplin kuruluna sevk edilmişti. Bodrum FK yönetiminin Burhan Eşer'le yola devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
