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Bodrum FK-Samsunspor Maçında Olaylar Çıktı

Bodrum FK-Samsunspor Maçında Olaylar Çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında hakem kararlarına tepki gösteren Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi, güvenlik güçleri müdahale etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bodrum FK- Samsunspor maçının son dakikalarında olaylar çıkarken, ev sahibi ekibin yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı. Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi. Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna'nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti. Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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