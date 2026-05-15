Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

TRENDYOL 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur rövanşında bugün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti.

Trendyol 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur rövanş müsabakasında bugün saat 20.00'de Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK kafilesi, maçın oynanacağı stadyuma gitmek üzere konakladığı otelden ayrıldı. Futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, stada giriş yaptığı esnada kimliği belirsiz kişilerin taşlı ve yumurtalı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yeşil-beyazlı kafile geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı