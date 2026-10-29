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Bodrum FK, iç sahada Ümraniyespor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor

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Bodrum FK, iç sahada Ümraniyespor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor
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Deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bodrum FK, pazar günü iç sahada Ümraniyespor'u konuk edecek. 17 puanla 9. sırada yer alan ve play-off hattıyla puan farkını 1'e düşüren Bodrum ekibi, kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bodrum FK'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına çevrildi. Play-off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren 17 puanlı 9'uncu sıradaki Bodrum ekibi kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde devam eden Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, Antalya deplasmanında iyi mücadele ederek çok anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Ümraniyespor karşısında seriyi sürdürmek istediklerini belirten Eşer, "Ümraniyespor, gerçekten iyi bir takım. Son iki maçını kazanan rakibimizin de morali iyi durumda. Evimizde bir kez daha kazanıp üst tarafları yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Rakiplerimize deplasmanı yaşatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavisi süren Fernando'nun forma giyemeyeceği bildirildi. Sakatlıkları bulunan Kenan Fakılı ve Devrim'in durumunun belirsiz olduğu, Ali Aytemur'un iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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