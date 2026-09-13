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Bodrum FK hayata döndü

Bodrum FK hayata döndü
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1'inci Lig'de ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Bodrum Futbol Kulübü, evine lider gelen Batman Petrolspor'u 4-0 yenerek siftah yaptı.

1'inci Lig'de ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Bodrum Futbol Kulübü, evine lider gelen Batman Petrolspor'u 4-0 yenerek siftah yaptı. Yeşil-beyazlıların yeni transferi, yıldız golcüsü Aboubakar'ın perdeyi açtığı maçta Fernando (2) ve Ege Bilsel'in attığı gollerle kazanarak ilk 3 puanını elde etmenin sevincini yaşadı. 7'nci haftada 3 puanla tanışan yeşil-beyazlılar haftalar sonra derin bir nefes aldı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Takımızdaki uyum sorununu aşmaya çalışıyorduk, o yüzden kayıplar yaşadık. Lidere karşı kazanmak çok önemliydi. İlk galibiyetimizi aldık ve kesinlikle devamını getireceğiz. Bu maçı kazanarak oyuncularım da özgüven sağladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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