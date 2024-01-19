Bodrum FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak

BODRUM,

1'inci Lig'de Göztepe galibiyetiyle devre arasına girip ikinci yarının ilk haftasında ise Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Bodrum FK, yarın 19'uncu hafta müsabakasında Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da tedavisi devam eden sol bek Eren Albayrak, Erzurum'da forma giyemeyecek.

Kupadan elendikten sonra tamamen lige odaklandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde 4'üncü sıradayız. Kazanıp yerimizi daha da sağlama almak istiyoruz, takımıma güveniyorum" diye konuştu.

GENÇ KALECİ İLE ANLAŞTI

Bodrum FK, dış transferde Sapanca Gençlikspor'dan genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rüzgar Mehmet Adıyaman'a formamız altında başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.

Sapanca ekibinde profesyonel olan 17 yaşındaki file bekçisi 3'üncü Lig'de 7, kupada 1 maçta şans buldu.