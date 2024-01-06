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Bodrum FK, Eray Akar'ı transfer etti

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Muğla temsilcisi Bodrum FK, 1. Lig'e Afyonspor'dan Eray Akar'ı transfer etti. Genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

1'inci Lig'deki Muğla temsilcisi Bodrum FK, ara transferde Afyonspor'dan 20 yaşındaki forvet Eray Akar'ı renklerine bağladı.

Transferde geleceğe yatırım yapan yeşil-beyazlı ekip, Nazilli Belediyespor'dan 21 yaşındaki stoper Furkan Apaydın'ın ardından Eray'la da 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon 12 maçta forma giyen genç futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin Antalya'daki devre arası kampına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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