Bodrum FK deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi, bu sezon ilk kez play-off hattına girdi

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi sonuncu sıradaki Boluspor'a konuk olan Bodrum Futbol Kulübü'nü rakibini 2-1 yenerek bu sezon ilk kez adını play-off hattına yazdırdı. Maçın ilk devresini Ajeti ve Providence'nin golleriyle 2-0 galip tamamlayan yeşil-beyazlılarda takımın yıldızı Aboubakar 58'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bodrum FK, 86'ncı dakikada kalesinde golü görse de uzun süre 10 kişi mücadele ettiği maçı kazanmasını bildi. Bu sonuçla 21 puana yükselen Bodrum Futbol Kulübü, 7'nci sıraya yükselip kendine ilk defa play-off potasında yer buldu.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Bodrum FK, son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alırken, sadece önceki hafta evinde Ümrüniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Burhan Eşer, milli maç arasına ilk 7 sıra içinde girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Boluspor maçında amacımız kazanıp, play-off'a girmekti. Zorlu bir maç oldu. Rakibimiz de çıkışta olan bir takımdı. Deplasmanda kazanıp yeniden üst sıralarda olmak hepimize moral verdi. Milli ara sonrası kazanmaya devam edip yerimizi koruyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı