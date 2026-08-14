Bodrum FK, İstanbulspor Karşısında İlk Puanı Arıyor
Trendyol 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Bursaspor'a 2-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, yarın İstanbulspor deplasmanında ilk puanını almayı hedefliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Sezonun ilk maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olan İstanbulspor da puansız. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, İstanbul'da kazanmak istediklerini belirtti.
TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında Bursaspor'a evinde 2-0 yenilmekten kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü yarın İstanbulspor deplasmanında puan arayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. İstanbulspor da Bodrum FK gibi sezonun ilk haftasını puansız tamamladı. Sarı-siyahlı ekip ilk maçta deplasmanda Bandırmaspor'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, İstanbul'da kazanan taraf olmayı istediklerini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı