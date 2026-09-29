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Bodrum FK'da Ege Bilsel 8 maçta 3 golle takımın en skoreri oldu

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Bodrum FK'da Ege Bilsel 8 maçta 3 golle takımın en skoreri oldu
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Trendyol 1'inci Lig'de milli araya 8 puanla 14'üncü basamakta giren Bodrum FK'da Ege Bilsel, geride kalan 8 maçta 3 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. 22 yaşındaki futbolcu, 8 maçın tamamında forma giydi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli araya 8 puanla 14'üncü basamakta giren Bodrum Futbol Kulübü'nde kanat oyuncusu Ege Bilsel geride kalan 8 maçta attığı gollerle dikkat çekti. Antalyaspor altyapısından yetişip 2023 yılında Bodrum FK'ya geçen 22 yaşındaki futbolcu bek ve kanat olarak görev yaptığı yeşil-beyazlılarda 3 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Geride kalan 8 maçın tamamında forma giyen Ege Bilsel, ilk sevincini deplasmanda 2-2 sona eren İstanbulspor maçında yaşadı. Ege, üst üste iç sahada 4-0 kazanılan Batman Petrolspor ve İstanbul'da 1-1 berabere biten Pendikspor maçında da 1'er gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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