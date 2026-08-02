Bodrum FK'da Celal'den 20'nci yıl imzası

DÜNYA futbolunda eşine çok az rastlanacak bir hikayenin kahramanı olarak Bodrum Futbol Kulübü formasını amatör liglerden Süper Lig'e kadar giyen golcü Celal Dumanlı, 12 yaşından beri 20 yıldır kadrosunda yer aldığı kulübüyle 2 yıllık sözleşme yeniledi. Altyapısına filiz lisansla 2006 yılında çocukken adım attığı Bodrum ekibinde 20 yılı geride bırakan Celal, alt yaş takımlarında oynadığı yeşil-beyazlılarda Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de kupa kazanıp Süper Lig'de de forma giydi. Geçen sezon 1'inci Lig'de ilk 10 maçta 2 gol attıktan sonra ekim ayında sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapatan Celal, yeni sezon öncesi yuvada kaldı. 32 yaşındaki tecrübeli golcü, Başkan Taner Ankara'nın yer aldığı, kulüpte kazandığı farklı liglerin kupalarının da sergilendiği törenle sözleşme imzaladı. Bodrum FK, Celal'le sözleşme yenilenmesiyle ilgili şu açıklamayı yayınladı:

"Kulübümüz, altyapısından yetişen ve tam 20 yıldır yeşil-beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Celal Dumanlı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Bodrum FK'nın simge isimlerinden biri olan Celal Dumanlı, kulübümüzün tüm gelişim sürecine tanıklık etmiş, sahadaki liderliği, karakteri ve örnek kişiliğiyle camiamızın en önemli değerlerinden biri olmuştur. Yeşil-beyaz armaya duyduğu bağlılık, mücadeleci ruhu ve aidiyet duygusuyla Bodrum FK ailesinin sembol isimlerinden biri haline gelen kaptanımız, 20 yıllık Bodrum FK kariyeri boyunca kulübümüzün en önemli başarılarında büyük pay sahibi olmuş ve kulüp tarihimizde unutulmaz bir iz bırakmıştır. Yeni sözleşmesiyle bu büyük hikayeyi sürdürmeye devam edecek olan kaptanımız Celal Dumanlı'ya başarılarla dolu bir dönem diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı