Bodrum FK, Burhan Eşer'i Teknik Direktör Olarak Atadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Burhan Eşer'i getirdi. Eşer, kulübün eski futbolcusu ve kaptanı olarak biliniyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eşer'in futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulübün formasını giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı hatırlatıldı.

Eşer'in aktif futbolculuk kariyerinin ardından yeşil beyazlı ekibin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Burhan Eşer, saha içindeki liderliğini saha kenarına taşıdı ve kulübe katkı sunmaya devam etti. Kulübümüzün ruhunu bilen, formasını terleten ve antrenörlük kariyerine de kulübümüzde adım atan Burhan Eşer ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi

Macron'dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kritik telefon!
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.