Bodrum FK, Boluspor ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada savunmanın hatasında araya giren Avramovski, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1
22. dakikada Kenan'ın ceza sahası içinden vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu takip eden Gökdeniz, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
24. dakikada Musah Mohammed'in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
55. dakikada Samet'in ceza sahası içinden kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Brazao (Burak Çoban dk. 60), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Ege Bilsel dk. 90), Gökdeniz Bayrakdar (Haqi dk. 84)
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Bahri Tosun, Erkan Değişmez, Imeri, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğlu, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Jefferson (İsgardarli dk. 70), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+4), Avramovski, Tunahan Çiçek (Diarrassouba dk. 70), Gigic (Berk Yıldız dk. 81)
Yedekler: İsmail Çipe, Camara, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Avramovski (dk. 19) (Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 22) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Jefferson, Posmac (Boluspor), Ahmet Aslan (Bodrum FK) - MUĞLA