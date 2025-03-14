Bodrum FK Asbaşkanı: 'Bodrum inansın, biz başaracağız!'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Asbaşkanı Selahattin Polat, Çaykur Rizespor maçı öncesi "Bodrum inansın, biz başaracağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'de istikrarlı yürüyüşünü sürdüren Bodrum FK, deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Rizespor deplasmanı öncesi taraftarlara seslendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polat, Bodrum FK'nın Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, "Takımımız sahada Bodrum ruhuyla, son düdüğe kadar mücadele edecek. Yenilmezlik serimizi sürdürmek ve Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek için hazırız" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin önemine de vurgu yapan Polat, "Siz değerli taraftarımızın desteğiyle sahada savaşmaya devam edeceğiz. Bodrum inansın, biz başaracağız" diye konuştu. - MUĞLA