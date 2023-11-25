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Bodrum FK, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta dakikalar ve gol detayları da yer aldı.