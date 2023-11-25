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Bodrum FK, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta dakikalar ve gol detayları da yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Kenan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

72. dakikada etkili gelen Adanaspor'da ceza sahası içinde Diakite'nin sert vuruşunda kaleci Bahri Can topu uzaklaştırdı.

74. dakikada etkili gelen Adanaspor'da Diakite'nin ceza sahasına yaptığı ortada Oberlin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu

Bodrum FK: Bahri, Celustka, Süleyman Özdamar (Omar dk. 60), Samet (Erkan dk. 85), Kenan, Musah, Ali, Gökdeniz (Haqı dk. 60), Celal, Cenk (Metin dk. 85), Burak (Aldaır dk. 69)

Yedekler: Egemen, Ali Eren, Muhammed, Halil

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adanaspor: Ahmet, Kubilay, Metehan (Harun dk. 81), Dimitri (Erıc dk. 81), Hakkı (Check dk. 46), Jordan (Hüseyin dk. 90+2), Fatih, Evren, Abdoulaye (Mutlu dk. 90+5), Ferhat, Antenor

Yedekler: Arda, Batuhan, Devran, Serhat, Cem

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Dimitri Oberlin Dk. 75 (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Ferhat Katipoğlu, Metehan Altuntaş, Harun Alpsoy (Adanaspor), Celal Dumanlı, Musah Mohammed (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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