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Bodrum FK, 8 haftada sadece 1 galibiyet alıp 1'inci Lig'de 14. sırada kaldı

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Bodrum FK, 8 haftada sadece 1 galibiyet alıp 1'inci Lig'de 14. sırada kaldı
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TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK, milli araya 8 puanla 14'üncü sırada girdi. Geride kalan 8 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, geçen sezonun ilk 8 haftasını 17 puanla lider tamamlamıştı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Pendikspor'la 1-1 berabere kalıp milli araya 8 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü geçen sezondan çok farklı bir görüntü ortaya koydu. 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasını 17 puanla lider tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü bu sene ise alt sıralarda kaldı. Özellikle takımın gol yükünü çeken Taulant Seferi, Perdo Brazao ve Ali Habeşoğlu gibi isimlerle yollarını ayırıp güç kaybeden yeşil-beyazlılar bu sezon sadece 1 galibiyet alabildi.

Geride kalan 8 maçta 5 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden Ege temsilcisi geçen sezonu adeta mumla aradı. 1'inci Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonunda play-off finali oynayan Bodrum FK, Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselemedi. Ertesi sezon ise yine play-off finaline kalan Bodrum FK, bu kez Sakaryaspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. 2024-2025'te Süper Lig'de mücadele edip küme düşen Bodrum Futbol Kulübü, geçen sezon da 1'inci Lig'de play-off oynama başarısı gösterdi. Geçen sezon play-off yarı finalinde Çorum FK'ya elenen Bodrum FK, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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