Bodrum'da su jeti, flyboard ve motosurf yarışları nefes kesti

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde nefes kesen yarışlarıyla başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı Paşatarlası Halk Sahili'nde başladı. Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlara 75 sporcu katıldı. Paşatarlası Sahili'ni dolduran yerli ve yabancı turistler, sporcuların su üzerindeki mücadelesini ilgiyle takip etti. Bugün yapılan yarışlarda, motosurf mücadelesinde sporcular dalgalarla mücadele ederken, akşam saatlerinde antrenmanlar ve motosorf ödül töreniyle sona erecek. Yarın da izleyicileri, flyboard ve su jeti sporcularının nefes kesen mücadeleleri bekliyor.

75 sporcunun katıldığını söyleyen Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, "75 sporcumuz var. Ortam çok güzel, müthiş bir parkur var. Bodrum'un göbeğinde en güzel koydayız. Seyirci görseli çok yüksek olan bir yer. Bu sene ilk defa burada yapıyoruz bu yarışı, daha önce Kumbahçe'de yapmıştık, geçen sene Gündoğan'da yapmıştık ama buradaki, Paşatarlası'ndaki sahil müthiş. Görsel olarak da müthiş bir görüntü veriyor, güzel bir koydayız. Güzel bir yarış olacağını umuyoruz, kazasız belasız bir yarış olsun istiyoruz. Bunun ikinci, üçüncü ayağı da Gündoğan'da olacak 25-26-27 Eylül'de olacak. Biz Bodrum'a bu yarışların tamamını almak istiyoruz, 5 yarışı da Muğla bölgesinde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Organizasyon Jüri Başkanı Cenk Sezgin ise "Türkiye'nin her yerinden gelen sporcularımız ve kulüplerimiz var. Çok iddialılar, o yüzden çok çekişmeli olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
