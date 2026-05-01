Bodrum'da ralli heyecanı başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, Bodrum Meydanı'nda düzenlenen start seremonisi ile başladı.

Organizasyonun ilk gününde 36 araç ve 72 sporcu, Müskebi Seyirci Özel Etabı'nda hız ve kontrol mücadelesi verdi. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen rallinin açılış etabında Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi en iyi zamanı elde ederek ilk sıraya yerleşti. Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın ekibi, etabı ikinci sırada tamamlarken, Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi ise üçüncü oldu.

Yarışlar üç gün boyunca yarımadanın farklı noktalarında devam edecek. Organizasyon kapsamında 1 Mayıs'ta Milas-Bodrum hattında Karacahisar, Fesleğen ve Mazı bölgelerinde 6 özel etap geçilecek. 2 Mayıs sabahı ise ekipler Bodrum'da Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerinde bir kez daha direksiyon başına geçerek 6 etapta mücadele edecek.

Ralli, aynı gün öğleden sonra düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanacak. Bölgenin en önemli spor organizasyonları arasında gösterilen etkinlik, hafta sonu boyunca sporseverlere yüksek tempolu anlar yaşatacak. - MUĞLA

