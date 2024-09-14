Bodrum'da Moto Fest İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bodrum ilçesinde 4- 6 Ekim'de düzenlenecek Moto Fest organizasyonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede düzenlenen toplantıya, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Şefkatlioğlu ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonu düzenleyen Bodrum Sıcak Haber imtiyaz sahibi Selim Turan, festivale ilişkin yaptığı konuşmada, Bodrum'un yalnızca denizi, güneşi ve tarihiyle değil, kültürel etkinlikleriyle de dünya çapında bilinen bir bölge haline geldiğini ifade etti.

Turan, organizasyonun Bodrum'un turizmine yepyeni bir enerji katacağını ve şehrin cazibesini daha da artıracağını dile getirdi.

Çeşitli konser etkinliklerinin yer alacağı festivalde, motosiklet sporcularının şovlarının yanı sıra, motor ekipmanlarının kullanımı ve tanıtımı gibi birçok konuda da bilgiler verilecek.