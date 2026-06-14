Bodrum'da Milli Takım Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk randevusu olan Avustralya karşılaşması, Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip edildi.

Bodrum Belediye Meydanı'na kurulan dev ekranın karşısında tek yürek olan yüzlerce vatandaş, milli takımın Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. 2026 Dünya Kupası dev organizasyonunda sahne alan ay-yıldızlıları desteklemek için Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'na dev ekran kuruldu. Karşılaşmanın başlama düdüğünden önce ellerinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla alanı dolduran her yaştan yüzlerce Bodrumlu ve tatilci, büyük bir coşku yaşadı. Milli heyecanın doruğa çıktığı meydanda vatandaşlar, müsabakanın her pozisyonunu büyük bir heyecanla takip etti. Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de vatandaşlarla beraber meydanda maçı takip etti. Ailesiyle birlikte maçı izlemeye gelen 8 yaşındaki Ateş Meral, sabah erken saatlerde kalkıp maçı izlemek için meydana geldiğini ve turnuvada Türkiye'nin şampiyon olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı