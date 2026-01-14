Haberler

Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları başladı

Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları başladı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları, 221 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar, farklı hava koşullarında en iyi dereceyi elde etmek için sürecek ve 17 Ocak'ta ödül töreniyle sona erecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ismiyle düzenlenen yarışlara katılanlar, İçmeler mevkisi açıklarında yelken açtı.

Optimist, ILCA ve RS Feva sınıfındaki yarışların ilk gününde Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den 221 sporcu mücadele etti.

Sporcuların farklı hava koşullarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceği organizasyon, 17 Ocak'ta ödül töreniyle tamamlanacak.

