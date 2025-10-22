Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilginç bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

SEYİRCİ GÜRÜLTÜSÜNE ÖNLEM

Rams Park'taki yüksek desibelli taraftar desteği nedeniyle Knutsen'in kulak tıkaçları kullandığı görüldü. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferin Avrupa'daki en gürültülü statlardan biri olduğu biliniyor.

GÜNDEM OLDU

Norveçli teknik adamın bu tercihi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bazı futbolseverler bu hareketi "mantıklı bir önlem" olarak değerlendirirken, bazıları da "Galatasaray tribünlerinin gücünü gösteriyor" yorumunda bulundu.