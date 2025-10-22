Haberler

Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları
Güncelleme:
Galatasaray'a konuk olan Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, maçı kulak tıkaçlarıyla takip etti. Rams Park'taki yüksek desibelli taraftar desteği nedeniyle bu önlemi alan Knutsen'in bu hareketi gündem oldu. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferin Avrupa'daki en gürültülü statlardan biri olduğu biliniyor.

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilginç bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

SEYİRCİ GÜRÜLTÜSÜNE ÖNLEM

Rams Park'taki yüksek desibelli taraftar desteği nedeniyle Knutsen'in kulak tıkaçları kullandığı görüldü. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferin Avrupa'daki en gürültülü statlardan biri olduğu biliniyor.

GÜNDEM OLDU

Norveçli teknik adamın bu tercihi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bazı futbolseverler bu hareketi "mantıklı bir önlem" olarak değerlendirirken, bazıları da "Galatasaray tribünlerinin gücünü gösteriyor" yorumunda bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
