Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda Bingöl Sporcuları Ödüllerle Döndü

8-11 Ağustos tarihlerinde yapılan Bocce Volo Türkiye şampiyonasına katılan sporcular Bingöl'e ödüllerle döndü. Şampiyonada Havva Kaan, Zilan Atila, Baran Körük, Sinem Varğın, Sedef Baycuman, Eda Sayak ve Sevilay Gezli başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

8-11 Ağustos tarihlerinde yapılan Bocce Volo Türkiye şampiyonasına katılan sporcular Bingöl'e ödüllerle döndü.

Mersin'de 8-11 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye Volo Şampiyonası Atış Oyunlarında Havva Kaan Türkiye 2'inci olurken, Zilan Atila ise hem Türkiye 2'ncisi hem de Küçük Kız Basamak Türkiye Şampiyonu oldu. Yine yarışmalarda Baran Körük, Küçük Erkek Basamak kategorisinde Türkiye 3'üncü oldu.

Yarışmalara katılan Sinem Varğın Yıldız Kız Röle Türkiye Şampiyonu olurken, Sedef Baycuman da hem kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu hem Yıldız Kız Basamakta Türkiye Şampiyonu oldu.

Eda Sayak ile Sevilay Gezli Büyük Kadınlar Röle Türkiye 2'ncisi olurken sezon içerisinde düzenlenen Türkiye Raffa şampiyonasında Altın Nokta branşında 27 puan alarak Türkiye rekoru kıran Sevilay Gezli'ye ayrıca ödül takdim edildi. Bingöl'e madalyalar ile gelen Bocce sporcuları'nı Gençlik ve

Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu makamında ağırlayarak başarılarının devamını diledi. - BİNGÖL