Bocce Milli Takımı'na Seçilen Ayşenur Korkmaz Dünya Şampiyonasında Derece Hedefliyor

Isparta'da çalışmalara devam eden 15 yaşındaki bocce milli takımı sporcusu Ayşenur Nazlı Korkmaz, 23-26 Ekim tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek Dünya Gençler Petank Şampiyonası'nda başarı hedefliyor. Korkmaz, uluslararası platformda ülkesini temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bocce Milli Takımı'na seçilen Ayşenur Nazlı Korkmaz, dünya şampiyonasında dereceye girmeyi amaçlıyor.

Isparta'da çalışmalarını sürdüren 15 yaşındaki milli sporcu Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bocce sporuyla ağabeyi sayesinde tanıştığını söyledi.

Korkmaz, 2023'ten bu yana katıldığı müsabakalarda Türkiye dereceleri elde ettiğini belirtti.

Milli takıma seçildiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Korkmaz, "23-26 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Petank Şampiyonası'nda dereceye girmeyi hedefliyorum. Ülkemi uluslararası alanda temsil edeceğim için mutluyum." dedi.

Antrenör Mustafa Şentürk ise sporcusunun başarısı ile gurur duyduğunu kaydetti.

Şentürk, Ayşenur ile tüm amatör branş sporcularının daha fazla maddi ve manevi destek görmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Spor
