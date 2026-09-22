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Bocce Bowling ve Dart Federasyonu genel kurulunda faaliyet raporu ibra edildi

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Federasyonun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde düzenlendi. Toplantıda yönetim kurulunun 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2026 dönemi faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu ibra edildi, 2027 ve 2028 tahmini bütçeleri görüşüldü.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin faaliyet raporu ile aynı döneme ait denetim kurulu raporu görüşülerek ibra edildi.

Toplantıda ayrıca federasyonun 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeleri görüşüldü. Ardından federasyonun faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik mali ve idari konularda yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddeleri de delegelerin görüşüne sunuldu ve karara bağlandı.

Genel kurul, delegelerin dilek ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı da federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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