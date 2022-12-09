Bizi unutamamış! Modric'in maçtan sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme damga vurdu

Hırvatistan'ın yıldızı Modric'in aklı Türkiye maçında kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan, penaltı atışları sonucunda turnuvaya havlu atmıştı. O dönem Hırvatlar'ın genç yeteneği olan Modric, kaçırdığı penaltıyla elenmelerine sebep olmuştu.

MAÇ SONU TÜRKİYE'Yİ HATIRLATTI

Penaltılarla elenen Brezilya'da oynayan arkadaşlarını teselliye giden Modrid, maçtan sonra Türkiye'ye kaçırdığı penaltıdan sonra yaşadığı duyguları anlattı.

"YIKILDIM AMA GÜÇLENDİM"

Maçtan sonra Rodrygo'nun yanına giden Modric, "Herkes penaltı kaçırabilir. Ben de 2008'de Türkiye maçında penaltı kaçırınca yıkılmıştım ama bu durum insanı güçlendiriyor' dedim. Rodrygo da bundan güçlenerek çıkacaktır, eminim" açıklamasını yaptı. Modric'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.