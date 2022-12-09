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Bizi unutamamış! Modric'in maçtan sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme damga vurdu

Spor Haberleri

Bizi unutamamış! Modric'in maçtan sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme damga vurdu

Brezilya'yı penaltı atışlarında eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Hırvatistan'da kaptan Modric'in maç sonunda Türkiye'yi hatırlattığı açıklama gündeme damga vurdu. Brezilyalı arkadaşlarını teselli eden Modric, Türkiye'ye karşı kaçırdığı penaltı sonrası hayatında yaşanan değişimi anlattı.

Hırvatistan'ın yıldızı Modric'in aklı Türkiye maçında kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan, penaltı atışları sonucunda turnuvaya havlu atmıştı. O dönem Hırvatlar'ın genç yeteneği olan Modric, kaçırdığı penaltıyla elenmelerine sebep olmuştu.

MAÇ SONU TÜRKİYE'Yİ HATIRLATTI

Penaltılarla elenen Brezilya'da oynayan arkadaşlarını teselliye giden Modrid, maçtan sonra Türkiye'ye kaçırdığı penaltıdan sonra yaşadığı duyguları anlattı.

Bizi unutamamış! Modric'in maçtan sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme damga vurdu

"YIKILDIM AMA GÜÇLENDİM"

Maçtan sonra Rodrygo'nun yanına giden Modric, "Herkes penaltı kaçırabilir. Ben de 2008'de Türkiye maçında penaltı kaçırınca yıkılmıştım ama bu durum insanı güçlendiriyor' dedim. Rodrygo da bundan güçlenerek çıkacaktır, eminim" açıklamasını yaptı. Modric'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Hırvatistan Spor Haberler

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