Emre Belözoğlu maç sonrası içini döktü: Bizi biraz yıprattılar

Kaosun içinde olduğu konuşulan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Ümraniyespor maçından sonra suskunluğunu bozdu. Belözoğlu, "Başakşehir'e geldiğimizden beri yakaladığımız başarından rahatsız oluyorlar. 50 günlük arada bizi yıprattılar. Ama ben alışığım" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a 7-0 mağlup olduktan sonra oyuncularıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Ümraniyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuşulan polemiklere cevap verdi.

"NEDENDİR BİLMİYORUM"

Başakşehir'deki görev sürecinde yakaladıkları başarıdan dolayı taşlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Geldiğimiz günden itibaren nedendir bilmiyorum yakaladığımız başarıdan rahatsız oluyorlar sanırım. 50 günlük arada bizi yıprattılar" dedi.

"BEN ALIŞIĞIM"

Bu tür durumlara alışık olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Ben bu duruma alışığım, ancak oyuncu grubunda buna alışık olmayanlar var. Biz yıllarca bize atılan taşlarla, çok şükür o taşları geriye atmadan kendi kalemizi inşa ettik" ifadelerini kullandı.