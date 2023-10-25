"Biz buna alışkın değiliz" diyen Pep Guardiola, sahanın zemininden dert yandı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda yapacakları maç öncesi suni çim sahadan şikayet etti. Guardiola, "Maçın sahası suni çim. Biz buna alışkın değiliz. Üst düzey takımların %99'u doğal sahalarda oynuyor" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Young Boys ile deplasmanda yapacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"BUNA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Guardiola yaptığı açıklamada, "Young Boys ile oynayacağımız maçın sahası suni çim. Biz buna alışkın değiliz. Üst düzey takımların %99'u doğal sahalarda oynuyor" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR SIKINTI OLMAZ"

Başarılı teknik adam, "Oyuncuların saha hakkında fikir sahibi olması için sabah buraya geldik. Topun nasıl hareket ettiğini öğrenmemiz gerekir. Deneyeceğiz, oyuncularım anlamakta zorlanmayacaktır. Suni çimin sakatlık riski olup olmadığını bilmiyorum. Umarım iki taraf için de böyle bir sıkıntı olmaz. Ne biz bu çimde oynamaya alışkınız ne de burada oynayan diğer büyük takımlar" dedi.