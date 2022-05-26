Bitti bu iş! Jorge Jesus'un yardımcısı Fenerbahçe taraftarına Türkçe mesaj gönderdi - Haberler

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi. Portekizli hocanın yardımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

"HARİKA YORUMLARINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio paylaşımında, "Harika yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim, thank you" dedi. Bu paylaşım sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu paylaşıma beğeni yağdırırken, artık Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin hocası olduğunu belirttiler.

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