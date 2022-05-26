Bitti bu iş! Jorge Jesus'un yardımcısı Fenerbahçe taraftarına Türkçe mesaj gönderdi - Haberler

Bitti bu iş! Jorge Jesus'un yardımcısı Fenerbahçe taraftarına Türkçe mesaj gönderdi
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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılırken, Portekizli hocanın yardımcısı Marcio Sampaio'nun yaptığı Türkçe paylaşım sosyal medyayı yıktı. Sampaio paylaşımında, "Harika yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, bu açıklama artık Jorge Jesus ve ekibiyle imzaların atıldığı şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi. Portekizli hocanın yardımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
"HARİKA YORUMLARINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"
Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio paylaşımında, "Harika yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim, thank you" dedi. Bu paylaşım sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu paylaşıma beğeni yağdırırken, artık Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin hocası olduğunu belirttiler.
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