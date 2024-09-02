Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından düzenlenen uluslararası açık satranç turnuvası, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya 39 ilin yanı sıra farklı ülkelerden 400 sporcu katıldı. Sporcular, şampiyonada dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle düzenlenen uluslararası açık satranç turnuvası başladı.

BEÜ Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 39 ilin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün ve İngiltere'den 400 sporcu katıldı.

Sporcular, şampiyonada dereceye girebilmek için mücadele etti.

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, AA muhabirine, birçok ilden ve farklı ülkelerden gelen sporcuların kentte satrancın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Geçen sene şampiyonayı ulusal düzeyde yaptıklarını hatırlatan Oto, şunları kaydetti:

"Artık uluslararası düzeyde yapacağız ve geleneksel hale getireceğiz. İlk defa yaptığımız bu turnuvaya 400'e yakın sporcunun katılmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz. BETAV olarak diğer turnuvalardan farkımız bütün sporcuların her türlü konaklama barınma ihtiyaçlarını karşılamamız. Bu turnuvaya sponsor olan Sayın Emir Eren'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyoruz. Yarışmalar 5 gün sürecek. Cumartesi günü ödül törenimiz olacak."

Kaynak: AA / Spor

Eren Üniversitesi Uluslararası bitlis Güncel Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi? Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar? Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 2-3 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Narin Güran olayı! Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim? 2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title