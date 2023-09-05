Bitlis Tatvanlı Mustafa Kurt Avrupa Gençler Kickboks Şampiyonasında 3. oldu

Dünya Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Kickboks Şampiyonasına katılan Bitlis Tatvanlı Mustafa Kurt (17) Avrupa 3.'sü oldu.

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü kickboks sporcusu Mustafa Kurt, 26 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Kickboks Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Gençler kategorisi 57 kiloda katılım sağladığı şampiyonada iyi bir derece elde eden Kurt, Avrupa 3.'sü oldu. Elde ettiği başarı ile ilçeye başarı gururu yaşatan Kurt'un yeni hedefi ise bu ay içinde Antalya'da gerçekleştirilecek Muaythai Dünya Şampiyonasında şampiyon olmak.

Sporcusu Mustafa Kurt'un katıldığı ilk milli takım deneyiminde Avrupa 3.'lüğü gibi bir başarı elde ettiğini belirten antrenörü Ömer Uğur, elde ettiği başarıdan ötürü sporcusuna tebriklerini iletti. Başarıda katkısı bulunan başta Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve diğer herkese teşekkürlerini ileten Uğur, bu ay içinde Antalya'da gerçekleştirilecek Muaythai Dünya Şampiyonasına katılacak genç sporcusuna başarı dileklerini iletti.

İlk milli takım deneyiminde Avrupa 3.'lüğü başarısı elde eden Mustafa Kurt ise elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu dile getirerek, yeni hedefinin Antalya'da gerçekleştirilecek Muaythai Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade etti. Elde edilen başarıdan ötürü sporcu Mustafa Kurt'a tebriklerini, başarıdaki katkılarından ötürü antrenörü Ömer Uğur'a ise teşekkürlerini ileten Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir de, spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini belirtti. Tatvan'daki sporcuların tüm spor branşında önemli dereceler elde ettiklerini kaydeden Kaymakam Demir, yeni hizmete girecek spor tesisleriyle hem ilçedeki sporcu sayısının hem de başarı sayısının her geçen gün daha da artacağını kaydetti. - BİTLİS