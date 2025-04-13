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Bitlis Ekibi Mardin'de Büyük Başarı Elde Etti

Bitlis Ekibi Mardin'de Büyük Başarı Elde Etti
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Mardin'de düzenlenen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakaları'nda Bitlis ekibi, Muhammed Arslan altın, Melih Bayram İnal gümüş, Emir Taha Adalı ise bronz madalya kazanarak Türkiye finallerine yükseldi.

Mardin'de 11–13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakalarında Bitlis ekibi büyük başarı elde ederek Türkiye finallerine yükseldi.

11–13 Nisan tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirilen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakalarında Bitlis ekibi, üç önemli dereceye imza attı. Bitlis'i temsil eden Muhammed Arslan altın madalya kazanarak birinci, Melih Bayram İnal gümüş madalyayla ikinci, Emir Taha Adalı ise bronz madalyayla üçüncü oldu. Bu dereceler, üç sporcunun da Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmasını sağladı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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