Bitime sayılı haftalar kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları geride kaldı. İşte bu hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın maçları ve güncel puan durumu.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bugün oynanan 2 mücadeleyle sona erdi. Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

GÜNÜN MAÇLARINDA 9 GOL

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı. Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Sonuçlar;

VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4

İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1

Güncel Puan durumu şöyle:

31. haftanın programı ise şu şekilde;

22 Nisan Cumartesi:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)

Kompleksi) 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)