Bitime sayılı haftalar kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları geride kaldı. İşte bu hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın maçları ve güncel puan durumu.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bugün oynanan 2 mücadeleyle sona erdi. Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
GÜNÜN MAÇLARINDA 9 GOL
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı. Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar;
- VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2
- Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4
- İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3
- Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0
- Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2
- Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
- MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
- Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1
Güncel Puan durumu şöyle:
31. haftanın programı ise şu şekilde;
22 Nisan Cumartesi:
- 19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
23 Nisan Pazar:
- 13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
- 19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
24 Nisan Pazartesi:
- 17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
- 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023