Bitime 7 hafta kala kesinleşti! İşte Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım - Haberler

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Bitime 7 hafta kala kesinleşti! İşte Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım

Haberler.com - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, deplasmanda Adanaspor'a 3-1 kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor'un bitime 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Adanaspor ile Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazanırken, Balıkesirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

BİTİME 7 HAFTA KALA DÜŞTÜLER

Karşılaşmada Balıkesirspor, 10. dakikada Halil Çolak ile öne geçerken, Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fıratcan Üzüm, 39. ve 53. dakikalarda ise Amadou Ciss kaydetti. Bu sonucun ardından ligde 11 puanı bulunan Balıkesirspor'un bitime 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Haberler.com - Spor

Balıkesirspor, Adanaspor, Spor, Haberler

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