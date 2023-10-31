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Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda hazır

Bitexen Antalyaspor, 52 Orduspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Ayrıca, Jakub Kaluzinski'nin doğum günü kutlandı. Antalyaspor'un yeni yönetim kurulu da ilk toplantısını gerçekleştirdi.