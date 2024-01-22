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Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Takımın bir kısmı yenilenme antrenmanı yaparken diğer oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın tamamlanacak.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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