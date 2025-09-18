Bisikletlilerin Güvenliği İçin Kapsamlı Eylem Planı Hazırlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım, Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu, ilgili kurumlarla iş birliği içinde bisikletlilerin güvenliği için kapsamlı bir eylem planı hazırladı.

"Sıfır can kaybı" vizyonuyla hazırlanan planın öne çıkan adımları; kamu spotları ve farkındalık kampanyaları, eğitim müfredatına bisikletin eklenmesi, trafik denetimlerinin ve cezaların güçlendirilmesi, şehir içi hız sınırlarının düşürülmesi, güvenli antrenman koridorları ve ulusal bisiklet yolu ağının geliştirilmesi oldu. Federasyon ayrıca resmi yarışlar ve sosyal medya aracılığıyla bisikletli farkındalığını artırmaya da devam edecek. - İSTANBUL