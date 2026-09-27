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Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle sağlıklı gelecek için 6 kilometre pedal çevrildi

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Türkiye Bisiklet Federasyonu ve iki il müdürlüğü işbirliğiyle bisiklet turu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan bisikletliler 6 kilometre pedal çevirerek Ormanı'na ulaştı; Federasyon İl Temsilcisi Hakan Yavuz sağlıklı nesil ve gelecek için bisikletin önemini vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etknlikler Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Cumhutiyet Meydanı önünde toplanan bisikletliler, 6 kilometre pedal çevirerek Ormanı'na ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek için sporun vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Ülkedeki tüm bisiklet kulüpleri ve topluluklarının haritasını çıkarmak, yerel çalışmaları görünür kılmak ve federasyon ile iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışma başlatıldığını aktaran Yavuz, "Herkese bisiklet alışkanlığı ve buna yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir. Temiz nefes, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak yarınlar için hep birlikte pedal çevirdik. Daha temiz, daha sağlıklı daha yaşanabilir yarınlar için pedallıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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