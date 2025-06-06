Birsen Uysal, Boks Şampiyonalarında Üst Üste Başarılar Elde Etti

Birsen Uysal, Boks Şampiyonalarında Üst Üste Başarılar Elde Etti
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Bilecik'ten genç boksör Birsen Uysal, katıldığı üç ayrı organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu ve önemli dereceler elde etti. Uysal, Okul Sporları Boks Gençler A Türkiye Şampiyonası'nda birinci olurken, U22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda üçüncülük ve Sakarya'daki profesyonel müsabakada da şampiyonluk kazandı.

Bilecikli genç sporcu Birsen Uysal, katıldığı üç ayrı organizasyonda gösterdiği performansla önemli dereceler elde etti.

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler A Türkiye Şampiyonası'nda 57 kilogram kategorisinde ringe çıkan Uysal, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Samsun'da gerçekleştirilen U22 Kadınlar, Genç Kadınlar ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda da mücadele eden Uysal, aynı kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Uysal, Sakarya'da düzenlenen 4. Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Gecesi kapsamında yapılan profesyonel boks müsabakasında da şampiyon olarak başarısını taçlandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç sporcumuzun gösterdiği üstün başarı ve gayretleri için Birsen kızımızla büyük gurur duyuyoruz. Kızımıza başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise genç sporcuyu tebrik ederek, "Kızımızla gurur duyuyoruz. Bizlere bu sevinci yaşattığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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