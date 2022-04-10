Biri kaçtı diğeri kovaladı! Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti - Haberler

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Biri kaçtı diğeri kovaladı! Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti

Haberler.com - Spor
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Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan City, puanını 74 yaparak liderlik koltuğundaki yerini korurken Liverpool ise 73 puanla 2. sırada yer aldı.

İngiltere'de heyecanla beklenen maçta eşitlik bozulmadı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ile Liverpool arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

CİTY KAÇTI, LIVERPOOL YAKALADI

Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçerken, Liverpool bu gole 13. dakikada Diogo Jota'yla cevap verdi. 36. dakikada Gabriel Jesus, Manchester City'i yeniden öne geçirdi ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-1 önde kapattı. Liverpool, 46. dakikada Salah'ın asisti Sadio Mane'nin golüyle eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, 7 maçları kala Manchester City 74 puana, Liverpool ise 73 puana yükseldi.

Haberler.com - Spor

Premier Lig, Liverpool, Spor, Haberler

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