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BİRFED, Şehit ve Gazi Çocuklarını Maçta Ağırladı

BİRFED, Şehit ve Gazi Çocuklarını Maçta Ağırladı
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Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan maçta şehit ve gazi çocuklarını misafir etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle organize edilen etkinlikte çocuklar, maçı izledikten sonra Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile fotoğraf çektirerek yetkililere teşekkür ettiler.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM Ormanspor- Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazilerin çocuklarını ağırladı.

BİRFED'den yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazi çocukları, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki OGM Ormanspor- Fenerbahçe Opet mücadelesini izlemek için M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'na geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile BİRFED arasındaki iş birliği kapsamında maça gelen şehit ve gazi çocuklarını, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, BİRFED Başkanı Serhat Öztürk ve diğer dernek yöneticileri karşıladı.

Maç sonunda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'yla da fotoğraf çekilen çocuklar, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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