BİRFED, Şehit ve Gazi Çocuklarını Maçta Ağırladı

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM Ormanspor- Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazilerin çocuklarını ağırladı.

BİRFED'den yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazi çocukları, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki OGM Ormanspor- Fenerbahçe Opet mücadelesini izlemek için M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'na geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile BİRFED arasındaki iş birliği kapsamında maça gelen şehit ve gazi çocuklarını, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, BİRFED Başkanı Serhat Öztürk ve diğer dernek yöneticileri karşıladı.

Maç sonunda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'yla da fotoğraf çekilen çocuklar, yetkililere teşekkür etti.