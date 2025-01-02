Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Süper Lig'de de adından söz ettiren Denizlispor, 2025 yılına başkansız girdi. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki kulüpte, olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor.

Bir zamanlar Süper Lig'de adından söz ettiren köklü kulüp Denizlispor sahipsiz kaldı. Yeşil siyahlı ekip yeni yıla başkansız girdi.

SAHİPSİZ KALDILAR

Denizlispor'da olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 12 Aralık'taki son olağanüstü genel kurulunda aday çıkmazken, kulübün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilmek istendi. Yeniden kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda son Başkan Ahmet Yalın Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Kulüpte adaylık için yalnız iş insanı Mehmet Uğur Tatar'ın adının geçtiği ancak Tatar'ın da kararsız olduğu öğrenildi.

TOPLAM BORÇLARI 400 MİLYON TL

EGS Kongre Merkezi'ndeki genel kurulun ilk tarihi yarın olarak açıklanırken, yasal çoğunluk sağlanamayacağından seçimin 10 Ocak'taki ikinci oturumda yapılması bekleniyor. Üst üste küme düşen, transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosu kalan, 6 puanı FIFA tarafından silinince ligde dibe demir atan Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor.

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
img

Yunus Emre Enstitüsü'ne operasyonda çok sayıda gözaltı
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım sahipsiz kaldı
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHAKAN TÜRK:

Fenerbahçe bin ahına alan takımlar bir bir peşişan oluyor olacaksa

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Demir:

Beter olsunlar fenerle oynıyanın bidaha kendisine gelmesi zor

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAKAN TÜRK:

Fenerbahçe’nin ahını alanlar bir bir perişan olacak

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübükzade:

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurtaza kayişatan:

Hiç unutmayin fenerin ahi kimsede kalmaz er yada geç

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Çınar:

Zamanında fener'in ağırına aldınız daha sizi iflah olmazsınız beşincilik amatör lig daha ne kadar aşağı gidebiliyorsanız İnşallah o kadar aşağıya gidersiniz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhittin Olcar:

fetos icin Oynayan son dansöz Ali ipek Takimi Bu Hale getirdi Satilmis

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Olmez:

Daha beter olsunlar. Gs abileri onları kurtarsın

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Doğan Demircioğlu ve Ahmet Dartar'ın kemikleri sızlıyordur..Güzelim takımı ne hale getirdiler...Mazlum Bababalim olsun ve diğer Denizli sanayisinin önde gelenleri bir el atar inşallah..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yabancı futbolculara boş transferlere çuvalla para veren yöneticiler. Hem ülke ekomosine darbe vuruyor hem de kulübü batırıyorlar. Bunda taraftar grup liderlinin de suçu var. genelde grup liderleri Kulüp yönetimi tarafından avantayla idare ediliyor. Yönetim destek verme di mi ufacık sıkıntıda tribünde istifa diye bağırırlar bu gruplar.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli 2-3 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.