Bir tek Süper Lig'in yoktu! TFF'den yıllardır beklenen 'sosyal medya' kararı geldi - Haberler

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Bir tek Süper Lig'in yoktu! TFF'den yıllardır beklenen 'sosyal medya' kararı geldi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

Yıllardır beklenen ve eleştiri konusu haline gelen 'resmi hesap' konusuna, yeni TFF yönetimi çözüm getirdi. Salim Manav'ın haberine göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. Buna ek olarak, idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

Bir tek Süper Lig'in yoktu! TFF'den yıllardır beklenen karar geldi

BÜYÜK LİGLERDE UYGULANIYOR

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alarak hareket edecek. Ayrıca,TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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