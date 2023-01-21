Bir sonraki karede neler oldu neler! Herkes Rosier'in Aboubakar'ı görünce verdiği tepkiyi konuşuyor

Vincent Aboubakar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a geri döndü. Takıma katılan Kamerunlu golcünün, Rosier ile karşılaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti. Fransız futbolcunun, Aboubakar'ı gördüğü anda gösterdiği tepki ve sıcak karşılaşması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Wout Weghorst'u kaybeden Beşiktaş, Hollandalı golcünün yerini Vincent Aboubakar ile doldurdu. Siyah-beyazlılarda, takım arkadaşları Aboubakar'ı büyük bir coşkuyla karşılarken, Kamerunlu golcünün özellikle Rosier ile olan karşılaşması renkli anlara sahne oldu.

SARILARAK HASRET GİDERDİLER

Beşiktaş ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar, takıma katıldı. Kayserispor maçının kamp kadrosuna da alınan Kamerunlu golcünün daha önce birlikte forma giydiği Rosier ile karşılaştığı anlar büyük ilgi gördü. Aboubakar'ı görünce büyük mutluluk yaşayan Fransız futbolcu, takım arkadaşına sarılarak hasret giderdi.

ABOUBAKAR'IN MALİYETİ

Vincent Aboubakar transferine ilişkin Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.