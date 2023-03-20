Rekor kırdılar! Kayseri'de 27 gollü akıllara durgunluk veren maç
Spor Haberleri
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan maçta Kayserigücü, maça 9 kişi başlayan ve daha sonra sahada 8 kişi kalan rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 26-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserigücü, yıllar önce Argıncıkspor'un Yeni Mahalle'ye karşı aldığı 18-0'lık galibiyet rekorunu kırdı.
Kayserigücü ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında benzerine az rastlanır bir skor ortaya çıktı.
8 KİŞİ RAKİBİNE 26 GOL ATTI
Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ejder İş Makineleri Kayserigücü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ne gol atmaya doymadı. Karşılaşmaya 9 kişi başlayan Kayseri Gençlerbirliği ilerleyen dakikalarda sahada 8 kişi kaldı. Kayserigücü, rakip kaleye adeta gol olup yağdı. 90 dakika sonunda Kayseri Gençlerbirliği kalesine 26 gol atan Kayserigücü kendi kalesinde ise bir gol gördü.
REKOR KIRDILAR
Kayserigücü, yıllar önce Argıncıkspor'un Yeni Mahalle'ye karşı aldığı 18-0'lık galibiyet rekorunu kırdı.