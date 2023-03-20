Rekor kırdılar! Kayseri'de 27 gollü akıllara durgunluk veren maç

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan maçta Kayserigücü, maça 9 kişi başlayan ve daha sonra sahada 8 kişi kalan rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 26-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserigücü, yıllar önce Argıncıkspor'un Yeni Mahalle'ye karşı aldığı 18-0'lık galibiyet rekorunu kırdı.