Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine 'Zıplamayan Müslümandır' dediler

Geçtiğimiz günlerde İspanya - Mısır maçında tribünlerden yükselen tezahüratlar tartışma yaratmıştı. Benzer bir olay bu kez Şampiyonlar Ligi’nde yaşandı.

İLK OLAY İSPANYA - MISIR MAÇINDA YAŞANDI

İspanya ile Mısır arasında oynanan karşılaşmada tribünlerden yükselen “Zıplamayan Müslümandır” tezahüratı büyük tepki çekmiş, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

REAL MADRID - BAYERN MAÇINDA DA DUYULDU

Tepki çeken sloganların benzeri, Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan maç öncesinde de duyuldu. Bu durum, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, futbol kamuoyunda eleştirilere neden oldu.