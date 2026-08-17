Bir kupa, iki şampiyon: 53 yıl önce ikiye bölünen kupanın yarısı Göztepe Müzesi’nde

Göztepe ile Galatasaray, 53 yıl önce dört takımlı bir turnuvanın finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında verilen tartışmalı penaltı kararının ardından İstanbul temsilcisi kupayı kabul etmedi. Bunun üzerine İzmir ekibi Göztepe, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kupayı ortadan kestirip yarısını Galatasaray'a verdi, diğer yarısını da kendi müzesine koydu.

Türk futbolunun iki köklü kulübü Göztepe ile Galatasaray, 1973 yılında eski Göztepeli futbolcu Reşat Selamioğlu adına düzenlenen dört takımlı futbol turnuvasının finalinde karşı karşıya geldi. Ancak maçın sonucundan çok, karşılaşmanın ardından yaşanan olay Türk futbol tarihine damga vurdu.

2-2 devam eden mücadelenin 86. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. İstanbul temsilcisi, penaltıyı gole çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak karşılaşmanın ardından iki takımın yöneticileri ve futbolcuları, verilen penaltının haksız olduğu konusunda hemfikir oldu. Bu nedenle iki taraf da kupayı sahiplenmek istemedi. Bunun üzerine Göztepeli yöneticiler, sıra dışı bir çözüm buldu. Kupa, tarihi Kemeraltı Çarşısı'na götürülerek ortadan ikiye böldürüldü. Böylece kupanın bir yarısı Galatasaray'a verilirken, diğer yarısı Göztepe'ye kaldı.

O dönem eşine az rastlanır bu olayın ardından kupanın Göztepe'ye düşen yarısı, bugün Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe Müzesi'nde sergileniyor. Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner, Türk futbol tarihine geçen bu unutulmaz olayı İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

"Centilmence tavır gösterildi"

1973 yılında oynanan tarihe geçen final maçının ardından takımların kupayı tek başına sahiplenmek istemediğini belirten Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner, "23 Ağustos 1973 tarihinde İzmir Atatürk Stadyumu'nda, değerli büyüğümüz Reşat Selamioğlu adına düzenlenen dörtlü turnuvanın finalinde Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere devam ederken 86. dakikada verilen tartışmalı penaltı kararını Galatasaraylı Tuncay gole çevirdi ve maç 3-2 sona erdi. Ancak her iki kulübün yöneticileri ve futbolcuları, verilen bu kararın haksız olduğu konusunda birleşti. Kulübümüzde uzun yıllar divan başkanlığı yapmış ve futbol oynamış onurlu bir şahsiyet olan Reşat Selamioğlu'na duyulan saygının da etkisiyle takımlar, bu şartlar altında kupayı tek başlarına sahiplenmek istemediler" dedi.

Ortaya konulan bu centilmence tavrın ardından kupanın ikiye bölündüğünü anlatan Artuner, "Bu centilmence duruşun ardından eşine az rastlanır bir çözüm üretildi. Dönemin yöneticileri, kupayı Kemeraltı Çarşısı'na götürerek tam ortadan ikiye böldürdü. Kupanın bir yarısı Galatasaray'a verilirken, diğer yarısı kulübümüze getirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı