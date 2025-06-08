Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer

Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
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Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Deniz Öncü, İspanya etabını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabını birincilikle bitirdi.

DENİZ ÖNCÜ BİR İLKE İMZA ATTI

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta tarihi bir başarı elde etti. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren Deniz Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı. Deniz Öncü, aldığı bu sonuçla genel klasmanda 62 puanla 7. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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