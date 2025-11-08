Bir garip olay! Anonsçu olmayan maçta görev bakın kime düştü

Haberler

Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasında oynanan maçta anons görevlisi olmayınca görevi basın mensubu üstlendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasına oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

ANONSÇU OLMAYINCA GÖREVE GAZETECİ GEÇTİ

Zorlu müsabakada anons görevlisi olmayınca iş basın mensuplarına düştü. Anons sisteminin aksamaması için ilk yarı Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teknik İşler Sorumlusu Ertuğrul Tufan anonsları yapmak zorunda kaldı.

İKİNCİ YARIDA ANONSÖR DEĞİŞTİ

Mücadelenin ikinci yarısında ise gerekli izinler alınarak, daha önce anons deneyimi bulunan yerel yayın yapan spor41 internet gazetesinin imtiyaz sahibi ve Nokta TV Spor Müdürü Mecit Erdem Övüç anonsları gerçekleştirdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
