Bir efsanenin vedası! Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir efsanenin vedası! Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Milan forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sezon sonu kariyerine nokta koyabilir. 40 yaşındaki golcünün İtalyan deviyle bu sezon kupa kazanması halinde futbolu bırakacağı öğrenildi.

Dünya futbolunun gördüğü gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcularından Zlatan Ibrahimovic, sezon sonunda Milan ile kupa kazanması halinde kariyerini noktalayacak.

Sporx'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre, İsveçli golcü, Milan ile ligi veya kupayı kazanması durumunda sezon sonunda futbolu bırakacak. Haberde, Ibrahimovic'in bu karara yönelmesinde İsveç'in Dünya Kupası'na katılamayacak olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi.

Bir efsanenin vedası! Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor

40 yaşındaki golcünün Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biterken, yeni sözleşme için henüz görüşmeler de başlamadı. Mevcut kontratında İtalyan devinden yıllık 7 milyon euro alan Ibrahimovic, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.

Bir efsanenin vedası! Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor

İtalyan medyasının haberinde yıldız golcünün futbolu bırakması durumunda yüksek ihtimalle kulüpte görev alacağı ve teknik direktör Stefano Pioli'nin de ekibinde yer alabileceği aktarıldı.

Haberler.com - Spor

Zlatan Ibrahimovic, Milan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title